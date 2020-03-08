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Главная » Мир » Общество
19:55 08 Марта 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Лондоне женщины топлес протестовали против изменения климата

На мосту Ватерлоо в Лондоне женщины с написанными на их телах словами «климатическое изнасилование» и «климатическое убийство» образовали живую цепь.

Женщины хотели продемонстрировать свою уязвимость в условиях изменения климата.

Среди 31 участницы акции были учителя, юристы, журналисты, матери и бабушки, сообщает Metro.

«Мы здесь, чтобы сказать женщинам Великобритании, что изменения климата,  чрезвычайная ситуация в экологии – это наша проблема, она ​​затронет нас, если мы не убедим наше правительство принять срочные меры прямо сейчас», – сказала Сара Минтрам, бывшая учительница, принявшая участие в акции.

Активистки выбрали для своей акции мост Ватерлоо, поскольку многие из сварщиков и каменщиков, строивших мост во время Второй мировой войны, были женщинами.

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Тэги: Великобритания, женщины, изменения климата

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