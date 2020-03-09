Владимир Зеленский о конфликте на Донбассе: «Наша задача — это закончить»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, полную версию которого опубликовали на сайте Офиса президента 8 марта, охарактеризовал ситуацию на Донбассе в зоне боевых действий как замороженный конфликт и отметил, что люди «устают воевать».

Перепечатываем отрывок тинтервью из «Нового времени».

«Я до сих пор считаю, что замороженный конфликт — это сейчас. Там стреляют, ну, постреливают. К сожалению, погибают, но так везде (где есть конфликты). В Грузии, Абхазии тоже стреляют. Бывает. Просто времени прошло больше, меньше предел, меньше территория, другой рельеф. То есть другие условия. Люди все равно устают воевать. С годами, конечно, количество жертв будет уменьшаться. Но наша задача — это закончить. Поэтому я так и вижу, что год на все договоренности, а дальше — реализация», — сказал президент Украины во время интервью.

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