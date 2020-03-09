Саудовская Аравия начала «нефтяную войну» против России

Крупнейший производитель нефти, входящий в ОПЕК, объявил о снижении цен, после чего цена марки Brent упала 9 марта до 31 доллара за баррель.

В конце февраля цена Brent составляла около 50 долларов за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о срыве сделки ОПЕК по сокращению добычи, цена упала на 9% и приблизилась к 45 долларам, сообщает BBC.

Затем Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, и цена марки Brent упала до 31 доллара за баррель. К утру 9 марта котировки Brent составляли 32,6 доллара.

Это самое стремительное падение цены на нефть после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. По прогнозам Goldman Sachs, котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

Причиной срыва сделки с альянсом ОПЕК+ (который включает в себя ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россию), стала именно позиция Москвы. Российские власти выступили против дополнительного сокращения добычи нефти.

Газета The Wall Street Journal пишет, что действия Саудовской Аравии стали частью «агрессивной кампании» по захвату рынка и направлены против России. В следующем месяце Саудовская Аравия увеличит добычу нефти.

Тэги: Саудовская Аравия, цены на нефть