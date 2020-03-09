Угандиец выдавал себя за женщину, чтобы выйти замуж за богатого имама
27-летний имам Мохаммед Мутумба утверждает, что познакомился с 18-летней Свабуллой Набукира в мечети. Чтобы жениться, ему пришлось заплатить ее родственникам калым…
В декабре они сыграли свадьбу по мусульманскому обряду, сообщает Daily Mail.
Молодая «жена» почему-то никогда не раздевалась при муже и под разными предлогами отказывалась заниматься с ним сексом.
В январе она попыталась украсть у соседа телевизор и была арестована. В полиции выяснилось, что в действительности это мужчина, и зовут его Ричард Тумушабе.
По его признанию, он выдавал себя за женщину ради денег имама.
Имам уверяет, что никогда не видел супругу без одежды, не занимался с ней сексом и действительно считал ее женщиной.
Один из служителей мечети подтвердил, что ошибиться было легко – у «жены» имама был такой ласковый голос и походка, как у женщины, к тому же она всегда надевала длинное платье или хиджаб.
Имама и его «жену» арестовали и обвинили в «противоестественной половой связи». Им грозит пожизненное заключение.
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