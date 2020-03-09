За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека

По данным Агентства гражданской защиты Италии, общее количество случаев заболевания за сутки возросло на 25% и достигло 7 375 случаев (против 5883).

Количество летальных исходов выросло на 57% – с 233 до 366.

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.

Отметим, что Италия стала второй страной после Китая по количеству больных и умерших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сервиса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса. Так, большинство случаев инфицирования, 80 тыс. 699, зафиксировали на материковом Китае, на втором месте Италия, которая за сутки обошла Южную Корею (7314 случаев инфицирования).

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