Аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть

Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов за баррель.

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть. По их словам, к падению цен может подтолкнуть нефтяная война между ОПЕК и Россией.

Одновременно с этим, аналитики Goldman Sachs считают, что производители дешевой нефти будут и дальше увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Напомним, на открытии торгов 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть, до 31,44 доллара за баррель. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году.

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