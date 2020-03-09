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Главная » Мир » Экономика
18:00 09 Марта 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Российский рубль обвалился после новостей о падении цен на нефть

Российский рубль упал на 9,8% на международном рынке Forex, превысив отметку в 75 рублей за доллар.

На утро понедельник, согласно торгам, 9 марта, курс рубля резко обвалился. Так, согласно данным торгов, курс евро поднялся выше 86 рублей (+11%), а курс доллара превысив отметку в 75 рублей.

Таким образом российская валюта обновила минимумы с начала 2016 года. В свою очередь, Центробанк РФ на месяц приостановил покупку валюты.

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Тэги: курс, обвал, нефть, доллар, рубль

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