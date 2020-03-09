Российский рубль обвалился после новостей о падении цен на нефть
Российский рубль упал на 9,8% на международном рынке Forex, превысив отметку в 75 рублей за доллар.
На утро понедельник, согласно торгам, 9 марта, курс рубля резко обвалился. Так, согласно данным торгов, курс евро поднялся выше 86 рублей (+11%), а курс доллара превысив отметку в 75 рублей.
Таким образом российская валюта обновила минимумы с начала 2016 года. В свою очередь, Центробанк РФ на месяц приостановил покупку валюты.
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Курс рубля по итогам торгов упал по отношению к основным валютам. Курс доллара подскочил более чем на 40 копеек до 31,4725 рубля, а евро – на 23 копейки до 40,82 рубля