Российский рубль обвалился после новостей о падении цен на нефть

Российский рубль упал на 9,8% на международном рынке Forex, превысив отметку в 75 рублей за доллар.

На утро понедельник, согласно торгам, 9 марта, курс рубля резко обвалился. Так, согласно данным торгов, курс евро поднялся выше 86 рублей (+11%), а курс доллара превысив отметку в 75 рублей.

Таким образом российская валюта обновила минимумы с начала 2016 года. В свою очередь, Центробанк РФ на месяц приостановил покупку валюты.