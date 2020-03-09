Звездному экс-футболисту Роналдиньо продлили арест в Парагвае
Бывший полузащитник сборной Бразилии должен находиться за решеткой на время следственных действий.
Экс-полузащитник «Барселоны», «Милана» и ряда других клубов Роналдиньо должен оставаться под стражей на время следственных действий по делу о попытке пересечь границу по поддельному паспорту.
Данное решение принял парагвайский суд, сообщает Reuters.
Судья Клара Руис Диас отклонила прошение о домашнем аресте для Роналдиньо и его брата Роберто Ассиса, а также не стала принимать во внимание заявление Ассиса о проблемах с сердцем, так как он не предоставил никаких доказательств.
Она предположила, что в случае домашнего ареста Роналдиньо и Ассис могут улететь на родину, а Бразилия не экстрадирует своих граждан в Парагвай.
Судья заявила, что предполагаемое преступление со стороны Роналдиньо и его брата должно рассматриваться как «серьезное преступление против интересов парагвайского государства».
Таким образом, Роналдиньо может провести под стражей до полугода – это максимальный срок, который дается следствию согласно парагвайскому законодательству.
Ожидается, что в ближайшее время адвокаты Роналдиньо, которые назвали решение суда «невероятным», подадут апелляцию.
«Роналдиньо не понимает, что происходит», – заявил представитель экс-футболиста Тарек Тума.
Напомним, экс-футболист и его брат Роберто Ассис были арестованы после того, как попытались попасть в Парагвай по фальшивым документам. Они были приглашены в страну владельцем местного казино для участия в благотворительной акции, а также в презентации книги.
Прокурор, который полагал, что Роналдиньо с братом стали жертвой мошенников, рекомендовал отпустить их, выписав наказание в виде денежного штрафа на благотворительность. Однако судья отклонила это предложение, после чего мужчины были арестованы.
Роналдиньо и его брат были помещены в камеру с еще одним заключенным. Им выдали мыло, подушки и репелленты для защиты от комаров. Отмечается, что бразильцы не получали никаких преференций.
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На счетах бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо осталось лишь 24,63 бразильских реала, что составляет около шести евро.
В составе «Барселоны» (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и однажды Лигу чемпионов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча».