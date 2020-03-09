Пара инаугураций: В Афганистане два человека объявили себя президентами
И вступили в должность.
Исполняющий обязанности президента Афганистана Ашраф Гани 9 марта приведен к присяге на второй срок. Его соперник по президентским выборам, глава правительства Абдулла Абдулла так и не признал объявленные ранее итоги голосования и провел собственную церемонию инаугурации.
Сообщается, что церемония вступления в должность избранного президента Ашрафа Гани была прервана грохотом взрывов двух ракет, разорвавшихся недалеко от президентского дворца в Кабуле.
После небольшой паузы Гани продолжил речь. На церемонии присутствовали иностранные дипломаты, в том числе спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.
Так, Гани был объявлен победителем, набравшим 50,64% голосов в середине февраля, спустя пять месяцев после самих президентских выборов. Премьер-министр Абдулла, по официальным данным, получил 39,52%, но не признал результатов.
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