Немецкий аналитик Юлиус фон Фрайтаг считает, даже если их признают виновными перед Международным судом, очень мало шансов, что Москва их выдаст.

Позиция России в судебном деле об уничтожении самолета рейса MH17 – не слишком перспективна, ведь для процесса удалось собрать стопроцентные доказательства. Об этом телеканалу ntv.de заявил немецкий аналитик Юлиус фон Фрайтаг.

Аналитик возглавляет московский офис фонда Фридриха Наумана. Он считает, что ракета, которая попала в самолет MH17, была российской, и подозреваемые, вероятно, прямо взаимодействовали с государственными структурами.

«Кажется достаточно очевидным, что с одной стороны, россияне отрицают собственный поступок ради ослабления санкций. С другой – гордятся им, как демонстрацией силы, что может запугать оппонентов», – отметил Фрайтаг.

По его словам, Москва «ходит по канату», и эта амбивалентность проявится в процессе, который начался 9 марта.

Решающим фактором, по мнению аналитика, является вопрос санкций, которые Евросоюз наложил на РФ. Они влияют на российский нефтяной сектор, а, следовательно, на всю экономику. Поэтому Кремлю было важно убедить мировое сообщество, якобы дело MH17 была неверно оценена.

«Сразу после трагедии РФ запустила запутанную информационную кампанию, в рамках которой российское телевидение постоянно выдвигало новые версии», – сообщил Юлиус фон Фрайтаг.

Россия хотела посеять сомнения, чтобы разорвать санкционную коалицию ЕС, объясняет Фрайтаг. Однако, по его словам, доказательства по делу являются чрезвычайными, поэтому стратегия Москвы кажется не слишком перспективной.

Вместе с тем он заметил, что четверка обвиняемых может не бояться встречи с правосудием. Даже если их признают виновными перед Международным судом, очень мало шансов, что Москва их выдаст.

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