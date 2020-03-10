Украинцам объяснили, как повлияет обвал рынка нефти на ценники АЗС

Обвал нефтяного рынка может привести к росту цен на топливо.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что обвал нефтяного рынка приведет к незначительному снижению цен на нефтепродукты.

Как отмечает Сергей Куюн в своем материале для Лига. Бизнес, снижение цен на нефтепродукты составит 10-15%.

«Нефть – лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%.Соответственно, снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны», — отметил эксперт.

Куюн также отметил, что однозначным плюсом в обвале рынка нефти для Украины является то, что страна станет более энергонезависимой, ведь затраты на нефть, газ и нефтепродукты будут снижаться.

Эксперт отмечает, что ожидать резкого снижения затрат не стоит. Они будут снижаться пропорционально динамике на мировом рынке.

Стоимость топлива в Украине, по словам Куюна, зависит от курса валюты, ведь закупается нефть и нефтепродукты именно за валюту.

Если вслед за обвалом рынка нефти произойдет обвал металлургического и аграрного рынка, то приток валюты в Украину уменьшится, а это в свою очередь спровоцирует рост курса иностранной валюты. Рост курса иностранной валюты приведет к росту цен на импортные товары, в частности и на топливо.

Эксперт отметил, что если курс удастся удержать на нынешнем уровне, то цены на дизель будут колебаться в районе 20 грн/л, однако если валюта подорожает, то нынешняя цена (в среднем 25,8 грн/л) «будет за счастье».

Напомним, ранее сообщалось, что утром 9 марта цены на нефть рухнули до самой низкой с 1991 года отметки в 31 доллар за баррель, хотя еще вчера цена нефти марки Brent была в пределах 45 долларов за баррель.

Причиной такого обвала стала ценовая война Саудовской Аравии против Российской Федерации из-за отказа Москвы подписывать соглашение стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.

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