Телевизионное пиратство в Украине: почему процветает этот бизнес

Недобросовестные интернет-провайдеры воруют контент у крупнейших и самых рейтинговых телеканалов страны.

После того, как 28 января четыре крупнейшие медиагруппы Украины закодировали свои спутниковые сигналы,едва ли не половина Киева смотрела каналы «Украина», «НЛО», «Футбол 1 и 2″ – незаконно. Один из

столичных интернет-провайдеров ретранслировал продукт безо всякого разрешения.

Телевизионное пиратство в Украине – отдельный и довольно выгодный бизнес, который в последнее время приобрел едва ли не всеукраинский масштаб. Недобросовестные интернет-провайдеры воруют контент у крупнейших и самых рейтинговых телеканалов страны: не платят роялти – это деньги за право транслировать спортивные баталии, шоу, фильмы, телепередачи.

Среди пострадавших – «Медиа Группа Украина».

«Медиа Группа Украина» является очень крупным производителем контента, производим большое количество сериалов, программ, которые интересны нашим зрителям. На сегодняшний день телеканал «Украина» вообще является лидером телесмотрения в своем сегменте на территории Украины», – говорит Александр Ремезовский, директор по дистрибуции платных телеканалов «Медиа Группы Украина».

Среди наиболее «желаемых украденных продуктов» продукция каналов «Футбол 1 и 2″. Ведь они имеют эксклюзивное право в Украине на трансляции матчей Европейских ТОПлиг, матчи еврокубков и будущего чемпионата Европы

«Нами за прошлый год было зафиксировано около 150 случаев нарушения наших прав. Это как и телеканалы, ОТТ-платформа, в кабельных сетях, IP-TV. И соответственно было инициировано 57 уголовных производств», – говорит Ремезовский.

В сети одного из крупнейших интернет-провайдеров Киева и области «Домонет» около трех лет осуществлял незаконную ретрансляцию сигнала телеканалов крупнейшего медиа-кита государства – «Медиа Группы Украина».

«С собственных внутренних ip-адресов шла ретрансляция собственным абонентам мультимедийного контента, а именно каналов: «Украина», «НЛО», «Футбол 1, 2, 3″, «Индиго». Абоненты других интернет-провайдеров не имели возможности доступа к этому контенту. Все было настроено так, что оно работало исключительно в сети этого провайдера», – говорит юрист Павел Мыколюк.

Между тем, руководство интернет-провайдера вину признало, более того – провело внутреннее расследование, закрыло доступ к нелегальному информационному ресурсу и готово к легальному сотрудничеству с «Медиа Группой Украина».

«В новом году мы приняли для себя очень важное решение – запустить к сервису интернет официальные, легальные сервисы медиа-контента, в том числе просмотр телеканалов. Мы готовы работать с ТРК «Украина». Ретранслировать каналы и предоставлять нашим клиентам в сервисах, дополнительных к интернету», – отметила Екатерина Кожемякина, директор по маркетингу интернет-провайдера «Домонет».

Сейчас «Медиа Группа Украина» и интернет-провайдер «Домонет» рассматривают возможность заключения договоров о сотрудничестве, после чего потребители одного из крупнейших поставщиков интернет-услуг столичного региона смогут не бояться, что рейтинговые телеканалы страны исчезнут с их экранов.

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