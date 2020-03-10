Канада предоставит более $2 млн на поддержку Нацполиции Украины
Украина получит от Канады помощь в сумме более 2 миллионов американских долларов в поддержку Национальной полиции.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады, информирует UATV.
«Министр также объявил о предоставлении более 2 миллионов долларов США в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования», – отметили в ведомстве.
Эти средства, по словам главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня, страна выделит в рамках процесса реализации реформ в Украине, воплощать которые Киеву активно помогает Канада.
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