Канада предоставит более $2 млн на поддержку Нацполиции Украины

Украина получит от Канады помощь в сумме более 2 миллионов американских долларов в поддержку Национальной полиции.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады, информирует UATV.

«Министр также объявил о предоставлении более 2 миллионов долларов США в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования», – отметили в ведомстве.

Эти средства, по словам главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня, страна выделит в рамках процесса реализации реформ в Украине, воплощать которые Киеву активно помогает Канада.

Тэги: поддержка