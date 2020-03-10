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Главная » Украина » Экономика
14:19 10 Марта 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Канада предоставит более $2 млн на поддержку Нацполиции Украины

Украина получит от Канады помощь в сумме более 2 миллионов американских долларов в поддержку Национальной полиции.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады, информирует UATV.

«Министр также объявил о предоставлении более 2 миллионов долларов США в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования», – отметили в ведомстве.

Эти средства, по словам главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня, страна выделит в рамках процесса реализации реформ в Украине, воплощать которые Киеву активно помогает Канада.

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Тэги: поддержка

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