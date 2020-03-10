Запрет даже на похороны и свадьбы: Италия из-за коронавируса посадила людей под замок
Почти месяц европейская страна намерена полностью закрыться, и обяжет граждан самоизолироваться.
На беспрецедентные меры вынуждены пойти власти Италии из-за разгула эпидемии коронавируса COVID-19 в этой стране. В итоге, премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии страны на карантин. Это касается всех регионов.
Согласно постановлению правительства, в Италии запрещено проведение любых массовых мероприятий. Это касается не только парадов, шествий, конференций или концертов, но даже посещения театров и кинотеатров, развлекательных центров, тренажерных залов, клубов и баров, детских и школьных учреждений, университетов и прочих мест скопления людей.
Все эти учреждения откроются не ранее 3-го апреля. Италию ждут самые страшные три недели со времен эпидемий средневековья.
По данным на сегодняшнее утро, в Италии от коронавируса уже скончались 463 человека, а инфицировано в общей сложности почти 8000. По этим показателям Италия обошла Южную Корею, и уступает лишь родине коронавируса COVID-19 – Китаю.
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