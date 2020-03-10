Американка, прежде чем умереть от рака, решила переспать с сотней мужчин

До этого она решила расстаться с мужем, с которым они прожили вместе 15 лет. Как объясняла Молли, в ее браке были сексуальные трудности и раньше.

«Что бы вы сделали, если бы знали, что вам осталось жить всего несколько лет?» – с этих слов начинается подкаст «Умирая от секса», в котором некая Никки рассказала историю о своей подруге Молли О. из Нью-Йорка, сообщает Bild.

В 2015 году у нее диагностировали четвертую стадию рака груди. Больной назначили несколько видов лечения, в том числе гормональную терапию. Врачи сказали Молли, что гормональная терапия уничтожит ее либидо, но вместо этого ее сексуальное влечение к мужчинам только усиливалось.

Тогда она решила расстаться с мужем, с которым они прожили вместе 15 лет. Как объясняла Молли, в ее браке были сексуальные трудности и раньше.

Она начала встречаться с другими мужчинами. Как-то они с подругой насчитали в ее телефоне имена 183 мужчин.О своей болезни она им, конечно же, не рассказывала.

«Секс дает мне ощущение жизни – это хороший способ отвлечься от болезни», – признавалась Молли.

Молли умерла в марте 2019 года. Ей было 45 лет.

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