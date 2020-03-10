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09:36 10 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В «Слуге народа» объяснили, в каком случае снимут Авакова

Арсен Аваков покинет свою должность только в том случае, если ему будет найдена достойная замена. Пока кандидатов нет.

По словам заместителя председателя фракции «Слуги народа» в парламенте Евгении Кравчук, у президента Украины владимира Зеленского пока нет кандидата, кроме Арсена Авакова, который бы в качестве министра МВД мог гарантировать порядок в стране. Однако, по словам Кравчук, это не значит, что Аваков – «вечный». «Вечных людей нигде нет», – заметила зампред самой крупной фракции в ВР.

Кравчук заявила, что если кто-то из заместителей Авакова перерастет его, то ему и достанется пост министра МВД. Кроме того, к самому Арсену Авакову имеется ряд вопросов, однако то, как он избежал в Новых Санжарах обострения ситуации, говорит о том, что он находится на своем месте.

Отметим, что Арсен Аваков остается в должности министра МВД с февраля 2014 года, и пережил уже пять Кабминов и четверых президентов, если считать исполняющих обязанности Сергея Арбузова и Александра Турчинова.

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Тэги: Арсен Аваков, МВД, министр, должность, фракция, слуга народа, евгения кравчук

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