Европейские фондовые биржи демонстрируют рост после рекордного падения
Европейские биржи восстанавливаются во вторник, 10 марта, после обвала накануне.
Так, общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7%.
Европейский нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 5% после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет.
Восстановление набирает обороты, поскольку инвесторы возлагают надежды на скоординированные политические действия правительств и центральных банков по всему миру с целью ослабить последствия вспышки коронавируса
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