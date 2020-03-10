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Главная » Мир » Экономика
16:45 10 Марта 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Европейские фондовые биржи демонстрируют рост после рекордного падения

Европейские биржи восстанавливаются во вторник, 10 марта, после обвала накануне.

Так, общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7%.

Европейский нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 5% после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет.

Восстановление набирает обороты, поскольку инвесторы возлагают надежды на скоординированные политические действия правительств и центральных банков по всему миру с целью ослабить последствия вспышки коронавируса

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Тэги: Европа, обвал, рост, фондовая биржа

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