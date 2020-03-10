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15:32 10 Марта 2020 Просмотров 4459   КомментариевКомментарии

Завкафедрой университета, убив несколько человек в ДТП, остался на свободе

О самом трагическом происшествии на дороге не упоминает ни одно средство массовой информации, его подробности скрываются.

Начальник кафедры воинской подготовки Киевского Национального авиационного университета Александр Водчиц на днях признан виновным в совершении ДТП, повлекшем смерть двоих потерпевших. Несмотря на тяжесть обвинений по статье, предусматривающей до десяти лет лишения свободы, Водчиц остался на свободе. Броварской горрайонный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с двухлетней отсрочкой.

О ДТП, которое спровоцировал офицер, известно крайне немного. О нем не сообщали ни СМИ, ни пресс-службы полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из материалов дела известно, что Водчиц, управляя 3-го апреля 2019 года автомобилем VolkswagenTouareg, на 34-м километре трассы «Киев-Сумы-Юнаковка», решил обогнать впереди двигавшийся автомобиль на участке, где обгон запрещен. В результате маневра, внедорожник начальника кафедры КНАУ протаранил автомобиль ВАЗ-21101. В легковушке находилось четверо человек. Двое из них погибли на месте аварии, еще двое оказались тяжело травмированы, но выжили.

Все потерпевшие в суде заявили, что получили материальную компенсацию от Водчица, и не настаивают на наказании для него, связанного с лишением свободы.

Увы, погибших уже не спросишь…

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Тэги: суд, дтп, приговор, авария, бровары, александр водчиц, кнау

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