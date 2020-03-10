На Донбассе военнослужащий застрелил побратима

До последнего обвиняемого утверждал, что не совершал рокового выстрела.

Более трех лет понадобилось коллегии судей, чтобы признать виновным в убийстве сослуживца главного сержанта разведывательного взвода 21-го батальона в/ч п/п В2604. Военнослужащий, находясь в расположении части, в поселке Донское Волновахского района Донецкой области, имея на руках вверенный ему пистолет Стечкина, отправился в местный парк, где у него и других военнослужащих возник конфликт с гражданскими лицами.

В определенный момент обвиняемый решил совершить убийство любого гражданского, участвовавшего в «разборках». Дослав патрон в патронник, он направил пистолет в толпу людей, и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Толпа вмиг разбежалась, лишь на снегу остался лежать сослуживец 38-летнего убийцы – отец двоих детей. У жертвы выстрела оказались несовместимые с жизнью ранения сердца, печени и позвоночника.

Свою вину подсудимый до конца отрицал. Однако выводов экспертов и показаний свидетелей хватило с избытком ,чтобы признать его виновным в совершении умышленного убийства, и приговорить к девяти годам лишения свободы.

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