Во Флориде отец и сын уцелели после падения самолета, не получив даже царапины
В воскресенье утром, 8 марта, 47-летний Джейсон Доэрти с 22-летним сыном Калебом и псом породы лабрадор-ретривер вылетели на частном самолете…
Они летели в аэропорт города Дестин, когда у самолета возникли проблемы с двигателем и он врезался в дерево.
Пассажиры не получили никаких травм, сообщает Daily Mail.
Местные жители заметили упавший самолет и с помощью лестницы спустили пострадавших на землю.
«Невероятно, но эти двое и их лабрадор пережили крушение без единой царапины», – сообщили в полиции округа.
По делу будет проведено расследование.
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