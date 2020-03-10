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Главная » Мир » Происшествия
19:45 10 Марта 2020 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Во Флориде отец и сын уцелели после падения самолета, не получив даже царапины

В воскресенье утром, 8 марта, 47-летний Джейсон Доэрти с 22-летним сыном Калебом и псом породы лабрадор-ретривер вылетели на частном самолете…

Они летели в аэропорт города Дестин, когда у самолета возникли проблемы с двигателем и он врезался в дерево.

Пассажиры не получили никаких травм, сообщает Daily Mail.

Местные жители заметили упавший самолет и с помощью лестницы спустили пострадавших на землю.

«Невероятно, но эти двое и их лабрадор пережили крушение без единой царапины», – сообщили в полиции округа.

По делу будет проведено расследование.

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