У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус

62-летняя Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-19. В своем заявлении она подчеркнула, что приняла меры предосторожности и осталась дома.

Министерство здравоохранения заявило, что у замминистра первые симптомы появились в четверг на прошлой неделе – в тот день она присутствовала на мероприятии на Даунинг-стрит, организованном премьер-министром, сообщает BBC.

Наличие болезни у нее было подтверждено вечером 10 марта.

За последние дни Доррис встречалась с сотнями людей, включая избирателей, членов парламента Великобритании. Поэтому власти начали стандартную процедуру установления личности всех людей, с которыми контактировала Доррис. В случае необходимости у них будут взяты анализы.

Сама Доррис подчеркнула, что приняла меры предосторожности и осталась в изоляции дома.

«Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», – написала она.

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