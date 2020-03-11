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Главная » Украина » Политика
08:24 11 Марта 2020 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

По словам Путина, США хотят не дать достроить газопровод «Северный поток-2″.

Власти США хотят держать Украину под внешним управлением, но так, чтобы платила за это Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью росСМИ.

Путин отметил, что речь идет о транзитных деньгах.

«То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», – сказал Путин.

Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод «Северный поток-2″.

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Тэги: Путин

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