Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России
По словам Путина, США хотят не дать достроить газопровод «Северный поток-2″.
Власти США хотят держать Украину под внешним управлением, но так, чтобы платила за это Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью росСМИ.
Путин отметил, что речь идет о транзитных деньгах.
«То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», – сказал Путин.
Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод «Северный поток-2″.
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