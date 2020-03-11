На Волыни митингуют шахтеры

Работники шахты устроили акцию протеста и написали обращение к новому главе правительства.

На шахте Бужанская госпредприятия Волыньуголь отключили энергоснабжения, что привело также к отключению систем водоотведения и вентиляции, сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«По состоянию на 9.30 полностью отключена от электроснабжения шахта Бужанская ГП Волыньуголь. Не работают системы водоотвода и главный вентилятор», – говорится в сообщении.

Отмечается, что от электропитания шахту отключили из-за долгов. По состоянию на 11 марта их сумма составила 170 млн гривен. По словам Волынца, в здании ГП Волыньуголь проходила акция протеста.

Работники шахты заставили написать заявления об увольнении руководителей ГП и шахты Бужанская, подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за ухудшения дел на угольных предприятиях.

Минэнерго пока никак не отреагировало на происходящее.

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