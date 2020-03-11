Депутаты ОПЗЖ посетили заседание Госдумы РФ
Украинские депутаты посетили российский парламент впервые с 2014 года.
В РФ отправилась делегация депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь. В нее вошли шесть нардепов: Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.
Все они присутствовали на заседании Госдумы России в среду, 11 марта.
«Поприветствуем, коллеги, это первая (с 2014 года – ред.) делегация», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он пояснил, что украинские коллеги приехали в российский парламент в рамках создания рабочей группы парламентариев стран нормандской четверки.
Отмечается, что депутаты Госдумы стоя поприветствовали украинских коллег.
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