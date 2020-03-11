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Главная » Украина » Политика
10:30 11 Марта 2020 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Депутаты ОПЗЖ посетили заседание Госдумы РФ

Украинские депутаты посетили российский парламент впервые с 2014 года.

В РФ отправилась делегация депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь. В нее вошли шесть нардепов: Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.

Все они присутствовали на заседании Госдумы России в среду, 11 марта.

«Поприветствуем, коллеги, это первая (с 2014 года – ред.) делегация», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что украинские коллеги приехали в российский парламент в рамках создания рабочей группы парламентариев стран нормандской четверки.

Отмечается, что депутаты Госдумы стоя поприветствовали украинских коллег.

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Тэги: депутаты, рф, опзж, госудма

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