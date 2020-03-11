Кабмин ввел карантин по всей территории Украины
Карантин продлится с 12 марта до 3 апреля.
Кабинет министров Украины принял решение ввести по всей территории Украины карантин в связи с распространением коронавируса в мире.
Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек и закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Также будет закрыта большая часть КПП - с 219 останется всего 49.
Правительство также выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.
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