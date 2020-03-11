НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
14:01 11 Марта 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Кабмин ввел карантин по всей территории Украины

Карантин продлится с 12 марта до 3 апреля.

Кабинет министров Украины принял решение ввести по всей территории Украины карантин в связи с распространением коронавируса в мире.

Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек и закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП - с 219 останется всего 49.

Правительство также выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.

Источник:
Тэги: Украина, карантин, коронавирус

Новости по теме

Запрет даже на похороны и свадьбы: Италия из-за коронавируса посадила людей под замок

Почти месяц европейская страна намерена полностью закрыться, и обяжет граждан самоизолироваться.

В Китае обрушился отель, куда помещали на карантин людей с коронавирусом

В Цюаньчжоу, расположенном в 1000 км от Уханя, обрушился отель, в котором находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом.

В Сумской области введен карантин из-за коронавируса

В Суммах ограничили проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В Лондоне арестована недвижимость семьи Назарбаева

15:16 Мир

Укрзализныця пообещала демонтировать все МАФы на центральном вокзале Киева

12:45 Украина

Без царя в голове: Кто пошел [с плакатами] против Путина

22:09 Мир

Ученые советуют офисным работникам сидеть на корточках, а не на стуле

20:22 Мир

Европейские фондовые биржи демонстрируют рост после рекордного падения

16:45 Мир

Завкафедрой университета, убив несколько человек в ДТП, остался на свободе

15:32 Украина

Атлет из США доказал в суде, что допинг был в мясе, которое он ел в ресторане

22:16 Мир

В итальянских тюрьмах начались бунты из-за коронавируса

21:54 Мир

Ученые: Инопланетяне используют взрывы звезд для мощности своих кораблей

21:17 Мир

Пара инаугураций: В Афганистане два человека объявили себя президентами

21:10 Мир

В США число зараженных коронавирусом превысило 500 человек

20:20 Мир

Новости | Слоты