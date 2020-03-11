Случайное знакомство на лавочке обернулось страшной смертью

В запутанном деле поставлена точка.

Уроженец Армении, который насмерть забил киевлянина, по приговору Обуховского районного суда Киевской области проведет в местах лишения свободы 8 лет.

6-го июня прошлого года труп неизвестного мужчины обнаружили жители одной из высоток города Украинка, что в сорока километрах от Киева. На теле погибшего эксперты обнаружили следы побоев, а вскрытие показало, что смерть наступила в результате разрывов внутренних органов с обильной кровопотерей. Мужчину избивали тупым предметом – скорее всего, имела место драка. Вооруженные таким багажом знаний сыщики принялись искать убийцу, и вскоре сузили круг до единственного подозреваемого – местного жителя. В этом полиции помогли операторы мобильной связи, записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и четыре окурка, найденные рядом с местом убийства.

В ходе допроса задержанный сознался, что в роковую ночь случайно познакомился с убиенным. Завязав разговор на улице, мужчины выпили. Новый знакомый рассказал, что приехал из столицы, но заночевать ему совершенно некуда. Тогда убийца предложил ему пойти домой к товарищу. Однако время было позднее, и никто на звонки домофона в квартире товарища не отвечал. Тогда киевлянин принялся звонить во все квартиры, а задержанный принялся его ругать за то, что он разбудит весь подъезд.

В конечном итоге, подозреваемый принялся избивать нового знакомого, а когда тот перестал подавать признаки жизни, попросту ушел домой.

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