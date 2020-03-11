У депутатов нет никаких оснований для того, чтобы изменять языковой закон
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что закон о языке не требует ревизий.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках», – отметил Петр Порошенко.
По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы депутаты изменяли языковой закон.
Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», поправки к которому рассматривались с 28 февраля.
Новости по теме
Рабочая группа разработала и приняла проект закона О всеукраинском референдуме.
Закон вступил в силу три месяца назад.
Земельный закон планируется начать рассматривать в Верховной Раде уже на этой неделе.