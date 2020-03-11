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Главная » Украина » Политика
16:39 11 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У депутатов нет никаких оснований для того, чтобы изменять языковой закон

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что закон о языке не требует ревизий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках», – отметил Петр Порошенко.

По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы депутаты изменяли языковой закон.

Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

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Тэги: закон

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