В Украине хотят выделять деньги на депозит для новорожденных

50 тысяч для малыша. В Украине думают о будущем поколении. Хотят заложить в государственный бюджет деньги для депозита каждому новорожденному.

Средства ребенок сможет снять в 18 лет. Такой законопроект предложил один из народных депутатов. Корреспондент 34 телеканала пообщался с автором инициативы. И вместе с экспертами посчитала, сколько смогут получить уже взрослые дети / украинцы / совершеннолетние?

Пополнение в семье Ольга ждет через несколько месяцев. Женщина говорит, о будущем малыше волнуется уже сейчас, поэтому открыть для него депозит – идея рациональная.

«Ну конечно родители будут помогать, но все-таки это даст ему какой-то старт. Когда я училась, было немножко по-другому, трудно это все. Финансы доставались родителям, чтобы выучить, скажем так, чтобы мне дать образование», – делится Ольга Даниленко, она ждет ребенка.

Такая инициатива нравится и Евгении. Девушка говорит, в этом году будет поступать в вуз, поэтому стартовый капитал сейчас бы не помешал.

«Как раз скоро мне исполнится 18, я собираюсь поступать. Эту сумму я бы потратила именно туда, на поступление. Можно пустить еще на какое-то другое дело. Вдруг кто-то будущий бизнесмен, мог бы пустить на какое-то стартап», – поддерживает инициативу Евгения.

Законопроект «Депозит для малышей» предложил депутат Верховной Рады Сергей Гривко. По замыслу, каждому малышу будут выделять 50 000 из госбюджета, которые будут вкладывать под сложный процент. Политик говорит, таким образом хотят повысить рождаемость в стране.

«Я считал под стандартный банковский процент: если положить 50 тысяч под сложный процент на 18 лет, это будет 277 тысяч гривен. В 18 лет, я считаю, что дети могут распоряжаться как хотят. Соответственно, они могут снять это на обучение, снять жилье, возможно, машину купить, возможно, вложить в какой-то бизнес и развиваться. Ну, то есть развиваться», – делится народный депутат Украины Сергей Гривко.

Чтобы получить депозит на ребенка нужно будет предоставить свидетельство о рождении малыша. Банк, где будут накапливаться деньги, смогут выбирать сами родители.

А вот распоряжаться средствами не смогут, потому что принадлежат они только ребенку. Однако в случае болезни ребенка или потери жилья снять депозит можно досрочно.

Депозиты для малышей – практика не новая, она уже много лет действует в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Кувейте. Однако в большинстве стран деньги на ребенка кладут не в депозит, а выплачивают ежемесячно до 18 лет. Работает такая система, в частности, в Финляндии.

«Согласно государственной программе, начиная с первого дня своего рождения и до 17 лет родители получают социальную помощь в размере 95 евро в месяц на первого ребенка, 105 евро – на второго, и 133 евро – на третьего. Этими деньгами вправе распоряжаться родители, по своему усмотрению, то есть использовать эти деньги для нужд ребенка», – рассказывает житель Хельсинки Андрей Кисиль.

В Украине открывать депозиты для ребенка не выгодно, утверждают эксперты. Потому за 18 лет эти 277 тысяч обесценятся и будут как сегодняшние 5.

«Сегодня банки переполнены депозитным деньгами. Не все деньги, сданные на депозит, работают, далеко не все. И мы это видим по процентным ставкам, как они резко летят вниз. Некоторые банки уже задумываются о том, чтобы на валютные депозиты вводить процентную ставку, чтобы платили за то, что хранят их деньги», – объясняет Михаил Крапивко, экономический эксперт.

Такая инициатива и рождаемость не повысит, уверены социологи. Поскольку у молодых семей денег на детей уже нет сейчас.

«Если бы тот депозит, о котором идет речь, семья могла бы потратить на улучшение жизненных каких-то бытовых условий, вполне возможно, что это подтолкнуло бы их к тому, что они скорее бы решили свои насущные вопросы и занялись тем, к чему их призывает государство такими денежными выплатами – к рождению детей», – рассказывает социолог Анна Колохина.

Если в Верховной Раде законопроект поддержат и заложат деньги в бюджет, действовать программа «Депозит для малыша» начнет с 1 января 2021 года.

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