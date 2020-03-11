ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что распространение коронавируса COVID19 может быть охарактеризовано как пандемия.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится. Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», – сказал в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз за последние две недели, сообщает BBC.

Он призвал правительства принять «срочные и активные меры».

В Китае, где вирус был впервые обнаружен, зарегистрировано 80 754 случая заражения и 3136 случаев смерти. Но во вторник было зафиксировано наименьшее количество заболевших – всего 19.

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