В Полтавской области пьяный младший сержант избил майора

Помимо неволи, военнослужащий-нарушитель обязан выплатить компенсацию офицеру.

В середине ноября прошлого года в общежитии воинской части А1493, расположенной в селе Терентьевка Полтавского района, произошло ЧП: младший сержант распивал спиртное со старшим солдатом в одной из комнат.

Когда в комнату вошел дежурный по части майор, младший сержант принялся оскорблять его, и нанес удар кулаком в лицо. Только благодаря вмешательству других военнослужащих конфликт не перерос в еще большое чрезвычайное происшествие.

Суд приговорил обвиняемого в нанесении легких телесных повреждений начальнику в связи с исполнением им обязанностей воинской службы к пяти месяцам ареста с содержанием на гауптвахте. Кроме этого, осужденный обязан выплатить командиру 10 000 гривен морально ущерба.

Наказание могло быть и строже, но суд смягчил тот факт, что обвиняемый – участник боевых действий на Востоке страны.

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