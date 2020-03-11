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19:39 11 Марта 2020 Просмотров 139   КомментариевКомментарии

В Полтавской области пьяный младший сержант избил майора

Помимо неволи, военнослужащий-нарушитель обязан выплатить компенсацию офицеру.

В середине ноября прошлого года в общежитии воинской части А1493, расположенной в селе Терентьевка Полтавского района, произошло ЧП: младший сержант распивал спиртное со старшим солдатом в одной из комнат.

Когда в комнату вошел дежурный по части майор, младший сержант принялся оскорблять его, и нанес удар кулаком в лицо. Только благодаря вмешательству других военнослужащих конфликт не перерос в еще большое чрезвычайное происшествие.

Суд приговорил обвиняемого в нанесении легких телесных повреждений начальнику в связи с исполнением им обязанностей воинской службы к пяти месяцам ареста с содержанием на гауптвахте. Кроме этого, осужденный обязан выплатить командиру 10 000 гривен морально ущерба.

Наказание могло быть и строже, но суд смягчил тот факт, что обвиняемый – участник боевых действий на Востоке страны.

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Тэги: драка, чп, майор, полтавская область, младший сержант, гауптвахта

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