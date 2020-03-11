В какой стране собираются наказывать за распространение паники в связи с коронавирусом?

Множащиеся сплетни и панические настроения в обществе намерены строго пресекать.

В Молдове за распространение паники, связанной с эпидемией коронавируса, намерены привлекать к ответственности. Виновным грозят штрафы.

Об этом сообщил глава республики Игорь Додон.

По данным президента, правительство Молдовы 11 марта может ввести даже наказание в виде лишения или ограничения свободы за подобное нарушение.

Молдавские власти считают, что их политические оппоненты могут использовать тему коронавируса для нечистоплотной риторики, зарабатывая на страхе людей дивиденты в виде поддержки и доверия. Отныне правоохранители будут следить за тем, кто и что говорит о коронавирусе. И главное – с какой целью.

Тэги: Молдова, штраф, паника, наказание, коронавирус, тюремное заключение