Обострение в Донбассе: боевики ударили из тяжелых минометов, четверо раненых

Позиции украинских военных в Донецкой области российские наемники атаковали с воздуха.

Боевики российско-оккупационных войск в субботу, 9 мая, семь раз обстреляли украинские позиции в Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями тяжелых минометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. А беспилотные летательные аппараты использовали для сброса выстрелов.

Подавляющее большинство обстрелов пришлось на позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Неподалеку от Широкино боевики ударили из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов, а беспилотники использовали для сброса выстрелов ВОГ-17. Окрестности Каменки оккупанты обстреляли из минометов того же калибра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Марьинки били из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Авдеевки задействовали крупнокалиберные пулеметы. С наступлением темноты боевики обстреляли позиций украинских защитников в районе Песок из автоматических станковых гранатометов.

«Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив российских наемников соблюдать режим прекращения огня», – рассказывают военные.

В Луганской области российские наемники выпустили по нашим защитникам вблизи Орехового и Крымского 27 мин калибра 120 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В результате вражеских обстрелов ранены четверо украинских.

«Наши воины приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военных, применив дежурные огневые средства. После чего захватчики отказались от дальнейшей активности», – отмечают в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные контролируют ситуацию в Донбассе и готовы в дальнейшем оперативно и жестко реагировать на провокации боевиков из имеющихся огневых средств.

С начала суток 9 мая оккупанты обстреляли украинские позиции в Луганской области из запрещенных минометов. По околицам Крымского ударили из 120-мм минометов, Хутора Вольного – из минометов калибров 82 и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие ВСУ в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и пресекли вражеские провокации, потерь среди украинских защитников нет. У боевиков, по данным разведки, за прошедшие сутки один убитый и двое раненых.

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