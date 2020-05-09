В Кремле ответили на план «Б» Зеленского по Донбассу

В России отреагировали на слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что существует план “Б” по возвращению оккупированной части Донбасса.

Традиционно перевернул все с ног на голову председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков.

“В Донецке справедливо считают, что заявленный Киевом “план Б” по отношению к Донбассу состоит в продолжении военных действий со стороны Украины. Но в этом случае Киеву никак не стоит называть его “планом возвращения Донбасса”. Это план окончательной потери Донбасса – так вернее”, – написал Пушков у себя Twitter.

Напомним, 7 мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что есть цель завершить войну на Донбассе и вернуть находящиеся под оккупацией территории уже в этом году. Он перечислил, что для этого необходимо, однако не пояснил, откуда вообще оптимизм касательно реальности заявленной цели.

По словам Ермака, среди прочего у президента Владимира Зеленского есть план провести 25 октября на оккупированной территории местные выборы с предварительным получением от России контроля за российско-украинской границей.

Ранее первые лица Кремля не раз прямо заявляли, что они не пойдут на такой порядок выполнения пунктов минских договоренностей. Почему Ермак считает, что тут возможно изменение ситуации, не понятно. (По сути Пушков это и подтвердил – РФ не воспринимает никаких инициатив Украины, которые расходятся с ее планом).

Далее Ермак подчеркнул, что если цель не будет достигнута, то будет задействован план “Б”, который у власти уже есть. Каков он, глава ОПУ уточнять не стал, хотя ранее уже не раз звучало, что власть готова будет пойти на полное отмежевание и заморозку ситуации до тех пор, пока не возникнут условия для возвращения оккупированных территорий.

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