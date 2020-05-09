Электроэнергия в Украине снова подорожает

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии. Это позволит собирать с рынка дополнительно 12000000000 гривен в год, необходимые для преодоления кризиса неплатежей на рынке.

Об этом заявил член НКРЕКП Дмитрий Коваленко во время онлайн-трансляции круглого стола, передает «Хвиля».

Коваленко представил два сценария выхода из кризиса долгов на рынке электроэнергии. Оба они предусматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения. Но согласно первому варианту с 1 января 2021, а 2-му – с 1 июля 2020 года.

Повышение тарифов на электроэнергию

«По второму сценарию отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-час с 1 июля 2020 года, что в денежном выражении принесет 12000000000 гривен в год», – отметил он.

Кроме того, НКРЕКП считает необходимым в течение 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, что позволит с потребителей дополнительно собрать более 38000000000 гривен. Коваленко также отметил, что уязвимые категории населения получат адресную денежную помощь, то есть субсидию.

С его слов, общий объем дотаций цены электроэнергии для населения за счет электротарифов для промышленности сейчас составляет около 50 миллиардов гривен. Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

Повышение тарифов на электроэнергию

В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец на круглом столе 5 мая заявила, что «мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю историю Украины».

А именно:

в гидроэнергетике самый низкий в истории Украины показатель производства (4303 млн кВт-час);

потребление упало на 9% (теплая зима, карантин, спад производства);

задолженность перед «Энергоатомом» – 5 миллиардов гривен;

в 2020-м вырос импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Повышение тарифов на электроэнергию

В итоге, украинская семья, которая сейчас платит за электроэнергию, предположим, 200 грн в месяц, согласно предложению НКРЭКУ, после пересмотра тарифов должна будет потратить 260 грн. Причем субсидиантам эту разницу полностью покроет государство, а вот остальным придется переплатить.

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