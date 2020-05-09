В Минске из-за коронавируса запретили шествие «Бессмертного полка»
Заявку на проведение акции численностью в пять тысяч человек подали три пророссийские и левые организации Беларуси.
В своем ответе Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия «в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».
Чиновники также обратили внимание, что в России в этом году «Бессмертный полк» «пройдет в формате онлайн».
Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности.
Беларусь не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт.
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В прошлом году организаторам акции предложили присоединиться к республиканской акции «Беларусь помнит». В этом – власти отказали в проведении шествия 9 мая.