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Главная » Мир » Общество
11:30 09 Мая 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В Минске из-за коронавируса запретили шествие «Бессмертного полка»

Заявку на проведение акции численностью в пять тысяч человек подали три пророссийские и левые организации Беларуси.

В своем ответе Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия «в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».

Чиновники также обратили внимание, что в России в этом году «Бессмертный полк» «пройдет в формате онлайн».

Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности.

Беларусь не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт.

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Тэги: Бессмертный полк, Республика Беларусь

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