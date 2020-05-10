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Главная » Мир » Общество
14:41 09 Мая 2020 Просмотров 4717   КомментариевКомментарии

В России в конкурсе «Имена героев» опубликовали фото Гитлера

Челябинский ТЦ «Космос» к 9 мая запустил конкурс «Имена героев». Нужно было прислать фото и биографию родственников, участвовавших в войне.

Пост удалили, но к тому моменту многие уже успели сделать скриншоты

Позже эти истории публиковали в паблике «Космоса» в «ВКонтакте» с подписью «Пусть город знает своих героев».

Одним из таких героев оказался Владимир Владимирович Сумин, его снимок тоже выложили. В 1942 году он якобы отправился на фронт, участвовал в боях под Курском и Москвой, а спустя три года погиб во время Висло-Одерской операции.

Администраторы паблика не сумели распознать троллинг и опубликовали изображение молодого Адольфа Гитлера без усов.

Подписчики мгновенно узнали фото фюрера. Пост удалили, но к тому моменту многие уже успели сделать скриншоты.

Организаторы конкурса выпустили пост с извинениями.

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Тэги: День Победы, 9 мая, Адольф Гитлер

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