В России в конкурсе «Имена героев» опубликовали фото Гитлера

Челябинский ТЦ «Космос» к 9 мая запустил конкурс «Имена героев». Нужно было прислать фото и биографию родственников, участвовавших в войне.

Пост удалили, но к тому моменту многие уже успели сделать скриншоты



Позже эти истории публиковали в паблике «Космоса» в «ВКонтакте» с подписью «Пусть город знает своих героев».

Одним из таких героев оказался Владимир Владимирович Сумин, его снимок тоже выложили. В 1942 году он якобы отправился на фронт, участвовал в боях под Курском и Москвой, а спустя три года погиб во время Висло-Одерской операции.

Администраторы паблика не сумели распознать троллинг и опубликовали изображение молодого Адольфа Гитлера без усов.

Подписчики мгновенно узнали фото фюрера. Пост удалили, но к тому моменту многие уже успели сделать скриншоты.

Организаторы конкурса выпустили пост с извинениями.

Тэги: День Победы, 9 мая, Адольф Гитлер