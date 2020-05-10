Лама поможет человечеству в борьбе с коронавирусом
Ученые, работавшие над этим исследованием с 2016 года, обнаружили, что антитела четырехлетнего ламы по кличке Винтер нейтрализуют вирусы SARS и MERS.
Теперь исследователи проверили, действуют ли эти антитела против нового коронавируса. Результат был успешным. Оказалось, что антитела нейтрализуют SARS-CoV-2, подтвердил Джейсон Маклеллан из Техасского университета.
Исследователи опубликовали свои результаты в научном журнале Cell. Теперь они надеются создать новый препарат против коронавируса. Сначала его действие проверят на хомяках и обезьянах. Затем должны пройти испытания на людях.
У Винтера нет супергенов, пишет Bild. Он был просто выбран для экспериментов. И он до сих пор живет на ферме в Бельгии, где есть еще 130 других лам и альпак.
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