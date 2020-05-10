В Центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

Пожар произошел на территории польского Национального центра ядерных исследований в городе Сверк, возгорание не привело к выбросу радиоактивных веществ и не угрожает людям или окружающей среде.

Об этом передало в субботу польское Агентство ядерных исследований.

«Пожар не затронул часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества. На место была вызвана Государственная пожарная служба», — сообщило агентство.

«После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивного загрязнения обнаружено не было, — отмечается в заявлении. — Автоматическая система радиационного мониторинга NCBJ не обнаружила выбросов в окружающей среде».

«Здание завода по производству радиоизотопов не связано со зданием, где находится исследовательский реактор «Мария» или какой-либо другой ядерный объект на территории центра в Сверке, угроз для безопасности этих объектов не было», — заверили в агентстве, опровергнув появляющуюся в некоторых местных СМИ информацию об угрозе ядерной катастрофы.

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