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10:55 10 Мая 2020 Просмотров 489   КомментариевКомментарии

В Ухане новый случай заражения коронавирусом

Это первый с 3 апреля случай заболевания COVID-19 в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Во всей провинции сейчас только один подтвержденный случай – в Ухане.

В конце апреля представитель Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй Ми Фэн сообщил, что в Ухане не осталось пациентов с коронавирусом. Он отметил, что 14 апреля выписали последнего пациента, ранее находившегося в тяжелом состоянии. Этот пациент также стал последним вылечившимся не только в Ухане, но и во всей провинции.

18 марта в городе впервые не выявили ни одного случая заражения. Были ли изначально симптомы у нового выявленного пациента в Ухане, не уточняется.

Всего в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены еще 20 бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, говорится на сайте Госкомздрава КНР.

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Тэги: Китай, коронавирус, город Ухань

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