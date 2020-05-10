Школьница из России больше часа простояла на гвоздях в честь 75-летия Победы

11-летняя Каролина Черных из Екатеринбурга, стоя на гвоздях, смотрела фильм «В бой идут одни старики», а в конце спела песню «День Победы».

Черных с раннего детства занимается спортом и силовым экстримом, ее отец – мастер спорта по армлифтингу.

«Тренировок сейчас нет, турниров нет. Ребенку куда-то спортивный адреналин девать надо. И она сказала: не проблема, буду ставить рекорды», – рассказала мать девочки Елена.

За апрель Каролина установила два национальных и 18 мировых рекордов. Свой марафон она назвала «Гвозди и гири против вируса и пандемии».

Черных за минуту 50 раз выжала 20-килограммовую штангу, простояла больше 22 минут в стойке на голове, 14 раз за минуту перевернула 70-килограммовую шину, на 30 метров сдвинула автомобиль, который весит больше тонны, 22 минуты удерживала 16-килограммовую гирю и подняла штангу, стоя на гвоздях.

По словам матери Каролины, рекорд в честь Дня Победы стал самым сложным, к нему девочка готовилась три месяца. Стоя на гвоздях, она смотрела фильм «В бой идут одни старики», а в конце спела песню «День Победы». Ее результат (1 час 17 минут 17 секунд) подтвержден международным агентством регистрации рекордов Interrecord.

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