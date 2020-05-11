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Главная » Украина » Политика
08:31 11 Мая 2020 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Фесенко раскрыл тайну «особых полномочий» Саакашвили

Украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал желание одиозного грузинского политика Михеила Саакашвили возглавить Исполнительный комитет реформ, где у него нет никаких полномочий.

Фесенко подчеркнул, что при президентстве Петра Порошенко Саакашвили согласился на должность губернатора Одесской области, учитывая то, что полномочия губернатора очень сильно уступают полномочиям президента Грузии.

То есть, в 2015 году грузинский политик согласился на снижение статуса и принял предложение Порошенко.

«Все дело в том, что Саакашвили – это человек, который не может долго сидеть без дела. У Саакашвили нет цели возвратиться в политику, он в политике всё время остаётся, но у Саакашвили есть цель вернуться во власть, тем более, что энергия не позволяет долго сидеть без дела», – рассказал Фесенко.

Владимир Фесенко также поделился своими личными подозрениями по поводу обещания Владимира Зеленского Михаилу Саакашвили относительно «высокого неформального статуса куратора-реформатора», то есть, некого куратора над правительством.

Эксперт подметил, это членам украинского правительства это не по нраву, однако решающее слово остается за президентом.

«Если хотите, Саакашвили – это будет главный советник по реформам с особым статусом», – резюмировал политолог.

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Тэги: Фесенко

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