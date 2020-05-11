Украинцам начали выдавать новую помощь на детей

Пособие назначается на период карантина, установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 №329 оказывается помощь на детей физическим лицам-предпринимателям, которые работают на упрощенной системе налогообложения и относятся к 1 и 2 группам плательщиков единого налога.

«Пособие назначается на период карантина, установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» — с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 № 255, и на один месяц с даты его отмены одному из родителей на каждого ребенка до достижения им 10 летнего возраста…», — указано в сообщении ведомства.

Так, выплата на детей в возрасте до 6 лет составит 1799 гривен, а на детей от 6 до 10 лет — 2218 гривен. Пособие назначается на каждого ребенка и выплачивается раз в месяц.

Право на получение данного пособия на детей имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся родителями, опекунами ребенка и на законных основаниях проживающие на территории Украины, которые оплатили единый налог за 2019 год или за все месяцы 2019 года после регистрации ФЛП.

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Перечень необходимых документов:

заявление, состоит из персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств;

сканированная копия справки из ПФУ об уплате ЕСВ (форма ОК-7);

сканированная копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

сканированная копия документа, удостоверяющая проживание на территории Украины (для иностранцев);

сканированная копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае создания) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Согласно предварительной оценке, данную помощь на детей получат 300 000 ФЛП, у которых около 400 000 детей.

В Минсоцполитики предупредили, что для получения материальной помощи нужно иметь электронную подпись.

Помощь на детей назначается с месяца обращения на период карантина и на один месяц после его завершения.

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