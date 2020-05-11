Арахамия ответил на вопрос, пойдет ли Тищенко в мэры Киева
Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в интервью Наталье Влащенко ответил на вопрос, пойдет ли от этой политсилы в мэры Киева нардеп Николай Тищенко, разговоры о чем ведутся в политикуме.
Арахамия ответил, что на данный момент “Слуга народа” еще не определилась со своим кандидатом в столичные градоначальники.
Что касается Тищенко, то Арахамия отметил, что у него отличная узнаваемость. Если идти с Николаем по улице, то каждый третий хочет с ним сфотографироваться.
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