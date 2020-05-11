Эксперты рассказали, как изменится курс доллара после праздников

Аналитики заявили, что в ближайшее время стоит ожидать подорожания доллара США.

Наиболее подходящим временем для покупки американской валюты, по мнению экспертов, будет следующая неделя. Причиной этому – устойчивый инфляционный тренд.

«У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме», – заявил аналитик Олег Пендзин.

По словам другого эксперта, Андрея Шевчишина, снижение курса доллара в первую неделю мая объясняется отсутствием спроса на него из-за того, что у населения не осталось денег на подобные расходы.

«Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают», – заявил Шевчишин.

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