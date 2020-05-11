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Главная » Мир » Общество
14:57 11 Мая 2020 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Черногория 1 июля планирует открыть туристический сезон

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.

По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели.

При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса.

В первую очередь, Маркович рассчитает на туристов из соседних Сербии и Боснии.

Отмечается, что уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.

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Тэги: Черногория.

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