Черногория 1 июля планирует открыть туристический сезон
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.
По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели.
При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса.
В первую очередь, Маркович рассчитает на туристов из соседних Сербии и Боснии.
Отмечается, что уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом.
Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.
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