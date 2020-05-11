Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что потеряла Россия из-за оккупации Донбасса и Крыма.

Об этом пишет ВВ со ссылкой на сообщенеи Климкина.

«Мы должны не дать РФ «приватизировать» победу над нацизмом. Захватив Крым и Донбасс, РФ нарушила принцип «никогда снова» и потеряла моральное право на него. Это наш праздник», – заявил Климкин.

Он отметил, что «война за историю не менее важна, чем настоящая, и ее тоже нужно выиграть».

«Нам критически не хватает тех, кто готов бороться за нашу историю… РФ строит мифологию и «скрепы», стараясь не просто переписать историю, а взять ее в заложники. Необходимо построить мощное партнерство с нашими друзьями для противодействия этому», – сказал Климкин.

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