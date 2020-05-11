Пока о повышении тарифов в среднем на 20% заявили в Vodafone.

В Украине подорожает мобильная связь.

Пока о повышении тарифов в среднем на 20% заявили в Vodafone. В течение мая дважды изменятся условия ряда тарифных планов мобильного оператора Vodafone Украины.

Как стало известно, с 15 мая 2020 года изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L), RED (XS +, S, M, L), Unlim 3G, 3G +, а с 27 мая 2020 года – меняются условия линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.

Как сообщили в Vodafone Украины, изменения в тарифах вызваны совокупностью нескольких факторов, таких как затраты на строительство новой инфраструктуры, рост нагрузки на сеть (соответственно, рост расходов на поддержку инфраструктуры и расширение емкости) и практически полное отсутствие доходов от роуминга.

Но о неизбежном подорожании говорят и в других компаниях.

Связь в Украине едва ли не самая дешевая в мире. Но требует немалых инвестиций – если мы говорим о развитии 4G. А до сих пор тысячи украинских городов и сел – вообще без связи. И это надо менять.

К слову, совсем скоро в украинских селах должен появиться скоростной интернет. Операторы мобильной связи получили лицензии на «дальнобойные» частоты. Отныне они смогут при установлении меньшего количества базовых станций покрывать большую территорию.

Новые лицензии получили три оператора – «Киевстар», «Водафон Украины» и «Лайфселл». Им дали доступ к радиочастот в диапазоне 800-900 МГц.

Начало развития сетей запланировано на 1 июля.

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