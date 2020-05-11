В Иране во время военных учений фрегат случайно потопил ракетный катер

В Оманском заливе фрегат Jamaran случайно запустил крылатую ракету Noor в большой ракетный катер Konarak.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 мая, во время учений военно-морских сил Ирана недалеко от порта Яск (южная провинция Хормозган), примерно в 1270 километрах к юго-востоку от Тегерана.

В ходе ракетных стрельб ракета, выпущенная с фрегата, поразила большой катер, который, скорее всего, не успел отойти на безопасное расстояние от выставленной мишени. Konarak обеспечивал мишенную обстановку на учениях и, видимо, во время пуска противокорабельной ракеты типа Noor (иранская копия китайской ракеты С-802) активная радиолокационная головка самонаведения ракеты навелась на Konarak как более крупную цель, поразив его.

По предварительной информации, на борту Konarak находилось 40 человек.

По данным разных СМИ, в результате инцидента погибли от 20 до 40 человек.

В официальном сообщение об инциденте от ВМФ Ирана говорится, что во время учений вспомогательный корабль потерпело крушение, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали.

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