В Запорожской области внутренняя безопасность «крышевала» воров?

Бывший милиционер с помощью «липового» решения суда пытался похитить труб на несколько миллионов.

9 мая, около 18-00, в чистом поле вблизи села Мирное в Акимовском районе сотрудники полиции задержали двоих мелитопольцев, которые пытались похитить стальные трубы оросительной системы. Даже по ценам пункта приема металлов стоимость похищенного составляет не менее 2 500 000 гривен. Как изделие трубы стоят намного больше, пишет издание Наш город.

Полиция выяснила, что к хищению причастны двое жителей Мелитополя. Один из них – Егор Пономарев, бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, а затем и экс-«беркутовец».

Как выяснил «Наш город», Пономарев вместе с сообщниками пытался завладеть трубами, прикрываясь отмененным (читай – незаконным) решением Черниговского районного суда Запорожской области суда от ноября 2017 года.

Группа злоумышленников пыталась провернуть преступную схему с участием суда, однако бдительные правоохранители вмешались в их планы. Хотя Пономарев, по слухам, до сих пор пользуется покровительством областного департамента внутренней безопасности Нацполиции, и поэтому чувствует себя безнаказанным. Несмотря на отсутствие фактов и документов, подобное возможное «крышевание» структурой, имеющей власть над полицией, следовало бы проверить тщательно, беспристрастно и прозрачно. Мы надеемся, что это и будет сделано в самые сжатые сроки.

Итак, схема труборасхитителей примитивно проста: Пономарев подает в суд на некоего Владимира Денисенко (не будем исключать, что хорошего друга), требуя суд обратить в его пользу трубы оросительной системы, находящиеся вдоль полей в Акимовском районе. Основание, со слов Пономарева, следующее: он когда-то занял (или якобы занял) Денисенко денег под залог данного имущества. Долг кредитору не вернули, вот он и требует получить его трубами. И суд утверждает эту сделку.

Позже, в апелляции, оказывается, что Денисенко всего лишь арендует поле, и никакого отношения к трубам оросительной системы бывшего колхоза «Таврия» не имеет. Тогда же было установлено, что суд первой инстанции не мог выносить подобного решения без привлечения стороны по делу органов местной власти. Это прямо нарушает ряд постановлений и законов, и наносит ущерб государству.







Несмотря на то, что решение Апелляционного суда Запорожской области от 19 июля 2018 года вступило в законную силу, злоумышленники все же попытались с помощью «филькиной грамоты» от Черниговского райсуда завладеть трубами.

Пока что полиция арестовала МАЗ, на котором пытались вывезти трубы преступники, и внесла Сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту кражи, совершенной группой лиц. Дело могут переквалифицировать по более тяжкой статье – судя по стоимости труб, это может оказаться кражей или покушением на кражу в особо крупных размерах.

Как удалось установить с помощью данных судебных реестров, Пономарев подавал аналогичные иски относительно долговых обязательств и в другие суды области. Вполне возможно, что трубы в Акимовском районе – только часть большой аферы, и преступники подобным образом намеревались завладеть и другим имуществом.

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