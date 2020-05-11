25-летний гость перерезал горло подруге, потому что она не оставила его ночевать

Жестоко расправившись с женщиной, убийца пошел гулять по городу.

Всего несколько часов хватило ровенским полицейским, чтобы восстановить события кровавой ночи, когда 25-летний гость лишил жизни 38-летнюю подругу.

Житель села Мизочек Ровенской области 9 мая приехал в областной центр к своей знакомой. Отмечать сели на кухне. Пили много.

Основательно захмелев, глубокой ночью, гость собрался пойти спать, однако хозяйка дома не разрешала, требуя, чтобы он покинул ее квартиру.

Не стерпев обиды, гость схватил кухонный нож, и перерезал горло жертве. Смерть наступила почти мгновенно.

Убийца, вымыв руки, отправился гулять по городу.

Только после обеда он позвонил своим родственникам, заявив, что застал знакомую уже убитой. Родители убийцы сообщили о произошедшем в полицию.

Несмотря на непризнание вины, в отношении задержанного собрано множество улик. Он помещен в изолятор временного содержания.

За содеянное ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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